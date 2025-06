Ogenschijnlijk liefdevolle foto blijkt vastgelegd drama, Frans legt uit

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan zwartpootsoldaatjes, een gele vogel in de tuin en een grote saaie vlinder. Deel één van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wachten op privacy instellingen...

Gedicht van Elizabet Meerbeek-Zwetsloot

'Mier in Graswoud'

Gedicht van Elizabet Meerbeek-Zwetsloot

Zijn dit parende zwartpootsoldaatjes?

Een zwartpootsoldaatje eet een ander soldaatje op (foto: Ellen Smits).

Ellen Smits maakte een foto van een of twee zwartpootsoldaatjes, daarover twijfelde ze. Wat ik kan zien, zijn twee weekschildkevers - want onder die familienaam vallen de soldaatjes - op elkaar. Het zijn dus kevers en als die paren, zit in het algemeen het kleinere mannetje op het grotere vrouwtje. Op de foto van Ellen zit het grotere zwartpootsoldaatje op het kleinere andere soldaatje. Dan zijn ze niet aan het paren, maar eet het ene zwartpootsoldaatje het andere soldaatje op of gaat het die opeten. Het zwartpootsoldaatje, een van de zwart soldaatjes, leeft van allerlei insecten. Niet alleen de volwassen dieren, ook de larven leven daarvan. Je kunt deze zwartpootsoldaatjes tegenkomen in open bosgebieden en gebieden met hoog grasstruweel. De volwassen zwartpootsoldaatjes kan je zien vliegen van mei tot eind juni. Gele vogel in de tuin

Een sijs (foto: Petra).

Petra zag een vogel in haar tuin. Sommige mensen dachten aan ren kanarie en anderen aan een sijs. De mensen die sijs zeiden, hebben volgens mij gelijk. Sijzen behoren tot de vinkenfamile, zoals ook de gewone vink en ook de kanarie, zie de foto hieronder.

Een kanarie (foto: Saxifraga/Henk Baptist).

De meeste mensen zagen de sijzen voorheen vooral tijdens de winterperiode, want dan kwamen - en komen - veel sijzen vanuit het noorden naar hier. Toch waren sijzen voor 1970 ook hier schaars aan het broeden, maar de laatste tien jaar is er een lichte toename te zien van het aantal broedvogels. Sijzen zijn geelgroen van kleur en net zo groot als pimpelmezen, zo’n twaalf centimeter. Je ziet ze vaak samen met putters (distelvinken) in elzensingels. Polderlandschappen en bossen zijn de favoriete locaties van deze mooie vogels en op zonnige winterdagen hoor je ze daar in koor zingen. Op hun menu staan insecten, knoppen van diverse bomen, maar ook zaden van naaldbomen, berken en elzen. Het zijn acrobatische vogels, die ondersteboven hangend aan bijvoorbeeld elzenproppen het zaad eruit halen, net zoals mezen. Grappig is dat ze soms zo ook slapen. Vlinder gezien op een camping in Ermelo

Een oud veelvraat-vrouwtje (foto: Carla Berendsen).

Carla Berendsen vond op een camping in Ermelo een redelijk grote vlinder, saai van kleur. Ze wil graag weten om welke vlinder het gaat. Ik zie op de foto inderdaad een grote vlinder, die al behoorlijk op leeftijd is ofwel versleten is. De bruine kleur, met wat korte haartjes, op de vleugels (zie de bijgevoegde foto van een origineel vrouwtje) is al grotendeels weg.

Een veelvraatvrouwtje (foto: Saxifraga/Zoran Bozovic).

Toch durf ik te melden dat we hier te maken hebben met een vrouwtje van de veelvraatvlinder. Veelvraten zijn diklijvige grote (tot 6.5 centimeter), dagactieve nachtvlinders die thuishoren bij de familie van de spinners. Deze nachtvlinders komen in ons land vooral voor op heidevelden, in bossen, op zandgronden en in duinen. Vrouwtjes zie je weleens vliegen, de mannetjes nauwelijks. Dit omdat ze overdag zo snel vliegen, als een schim, dat ze nauwelijks te zien zijn.

Een veelvraatrups (foto: Ingrid Joosse).

De rups van deze soort is een lange langharige rups met aan de onderzijde grijswitte haren, aan de bovenkant zwarte haren en verder een oranje kleur op het lichaam. De naam veelvraat slaat op de rups van dit dier, omdat deze soort grote hoeveelheden voedsel verwerkt. Rubriek mooie foto’s

Een kolibrievlinder aan een Toscaanse jasmijn (foto: Peter van Doorn).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Peter van Doorn. Hij legde een mooie kolibrievlinder vast die minutenlang aan een Toscaanse jasmijn aan het lurken was.

Eikenfort (foto: Frans Kapteijns).