Man met peperdure auto's op zijn naam opgepakt

Een 45-jarige man uit Helmond is vrijdag aangehouden voor het aanbieden van een bijzondere dienstverlening. De Helmonder wordt ervan verdacht peperdure auto's op zijn naam te hebben gezet om de identiteit van de werkelijke eigenaren af te schermen.

De politie ontdekte de man toevallig, omdat hij een auto op zijn naam had die eigenlijk van een verdachte uit een groot drugs- en witwasonderzoek was. Dit zorgde ervoor dat de financiële recherche van Zeeland-West-Brabant een nieuw witwasonderzoek startte.

Exclusieve auto's

De verdachte heeft auto's op zijn naam staan van onder andere de merken Ferrari, Lamborghini, Aston Martin en exclusieve uitvoeringen van Mercedes en Audi. Volgens de politie zette de man, voornamelijk uit Duitsland afkomstige, auto's op zijn naam om anderen af te schermen en criminelen te helpen hun illegale activiteiten ongestoord voort te zetten.

Beslag op meer dan vier miljoen euro

Het bedrijf en de woning van de verdachte zijn doorzocht en de man is aangehouden. De politie heeft beslag gelegd op het vermogen van de verdachte, waaronder verschillende exclusieve voertuigen. In het witwasonderzoek is beslag gelegd op in totaal meer dan vier miljoen euro aan waardevolle voorwerpen.

De politie onderzoekt voor wie de verdachte mogelijk als facilitator heeft gewerkt.