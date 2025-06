Marco Kroon moet zich melden voor verhoor om ingrijpen bij Bevrijdingsdag

Militair Marco Kroon uit Schijndel wordt komende week gehoord door de Koninklijke Marechaussee vanwege zijn ingreep bij een ordeverstoring tijdens de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei in Wageningen. Vijf demonstranten die toen werden aangehouden, hebben aangifte tegen hem gedaan. Volgens Willem Jebbink, advocaat van de actievoerders, heeft de bekende militair een van de demonstranten mishandeld. Ook zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan 'het met geweld verstoren van een betoging'.

"Ik weet niet of ik ditmaal moet lachen of huilen omdat dit akkefietje door het Openbaar Ministerie dusdanig serieus wordt genomen dat we hier als overheid, dure man/vrouw-uren en andere schaarse middelen voor inzetten terwijl er talloze andere zaken zijn die écht de aandacht verdienen."

Hij vervolgt; "En natuurlijk... Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft recht op recht, maar soms hoort recht ook een heel klein beetje krom te zijn en horen in kleine, nietige zaken zoals dit fatsoensnormen en ongeschreven regels van respect leidend te zijn."

Kroon laat weten heel even getwijfeld te hebben om dit te posten. "Omdat deze post mogelijk tegen me kan werken. Of juist niet... Ik heb geen idee, maar eerlijk gezegd maak ik me daar ook helemaal niet druk om. Ik sta nog honderd procent achter mijn actie en sta waar ik voor sta."

Kroon neemt als verdachte principieel geen advocaat mee naar het eerste verhoor. "Want als een advocaat, in dit specifieke geval, de zaak voor mij moet gaan winnen, dan moet ik nog eens heel goed nadenken wat het uniform en onze driekleur nog voor waarde hebben voor mij."