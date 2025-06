Auto schuift het water in terwijl man wandelt met hond

Een auto belandde zaterdagochtend pardoes in het water aan De Rijt in Oirschot. De bestuurder was gaan wandelen met zijn hond. Hij had de auto geparkeerd op een stukje gras naast het kanaal, maar was vergeten de handrem erop te zetten.

Iemand die de auto in het water zag belanden waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer, de politie en ambulancemedewerkers rukten groots uit, maar kwamen er ter plaatse achter dat de bestuurder er niet in zat. Uitdaging

Vanwege de auto in het water werd het scheepvaartverkeer stilgelegd. Het bergen zou nog een uitdaging kunnen worden, want daarvoor moet vanaf de weg ongeveer 45 meter overbrugd worden.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.