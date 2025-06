Agent meerdere keren in gezicht geslagen nadat hij scooterrijder stopt

Een agent is vrijdagavond meerdere keren in zijn gezicht geslagen door een 52-jarige scooterrijder in Breda. Dat gebeurde toen hij de scooterrijder tot stoppen dwong. De scooterbestuurder is getaserd en aangehouden.

Surveillerende agenten zagen de scooterrijder rond kwart over elf op het Kloosterplein, in het centrum van Breda, op hen afkomen. Hij reed zonder verlichting. De agenten gaven de man een stopteken en riepen dat hij moest stoppen. Stroomstootwapen

De scooterrijder trok zich daar niets van aan probeerde om hen heen te rijden. Ook een duw van de agenten had geen effect. De scooterrijder gaf gas bij, maar toen ging het mis. Hij raakte een stoeprand en viel.