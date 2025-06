Feesthit van deze zomer geïnspireerd op nummer van BZB

Het was mensen al opgevallen dat de feesthit 'Baila de Gasolina' van de feestact Effe Serieus verdacht veel lijkt op het nummer 'Baila' van BZB (Band Zonder Banaan). En dat klopt, want het feestnummer is geïnspireerd op de versie die BZB maakte van het oorspronkelijk Spaanstalige liedje. "Het is super leuk dat de mannen van Effe Serieus met hun eigen versie een dikke hit scoren", vertelt BZB-voorman Fred van Dijk.

Brabantse muziekliefhebbers herkenden het nummer al, maar niet als de 'Baila' van Effe Serieus, maar als die van BZB (Band Zonder Banaan) uit Volkel. "Dit is toch gewoon een nummer van Band zonder Banaan?", schrijft Richard Engelen. Zo laat Judith van den Bliek weten dat de feestversie "Een kei leuke cover is, maar dat Effe Serieus het nummer niet zelf heeft verzonnen." Dat blijkt te kloppen, want het feestnummer is geïnspireerd op de versie van BZB, bevestigt BZB-frontman Fred van Dijk. "We zijn van te voren netjes op de hoogte gebracht door de mannen van Effe Serieus. Ze hebben ons zelfs gevraagd om een samenwerking aan te gaan, maar wij treden nog maar tien keer per jaar op en hebben op onze beurt gepast."

"Wij hebben het nummer nu ook weer op onze eigen setlist staan."

Hij had niet verwacht dat de versie van de feestact uit Liempde zo'n hit zou worden. "Er zijn door de jaren heen vaak nummers van ons gebruikt als inspiratie. Meestal zonder succes", zegt van Dijk. "Het is super leuk dat het de mannen van Effe Serieus wel is gelukt."

Wie zijn Effe Serieus? 'Effe Serieus' bestaat uit vijf vrienden: Thomas, René, Stephan, Mike en Milan. Ze komen uit Liempde, Schijndel en Lith. Al tien jaar bestaat hun feestact, maar nu breken de vijf pas écht door met hun hit. Het nummer 'Baila de Gasolina' gaat over jongens die na een optreden bij het tankstation frikandellen eten.

De populariteit van de feestversie zorgde ervoor dat BZB hun eigen versie van 'Baila' weer heeft toegevoegd aan de setlist. Volgens Fred van Dijk is hun versie trouwens ook geïnspireerd op een Spaanstalige uitvoering van het nummer. "Het stond al jaren niet meer bij ons op de setlist, maar heeft nu weer een plekje gekregen", vertelt van Dijk. Op de vraag of de band achteraf niet baalt dat ze geen samenwerking met Effe Serieus zijn aangegaan, is van Dijk duidelijk: "Achteraf is het makkelijk praten, maar ik ga daar niet over zeuren. Ze hebben het gewoon hartstikke goed gedaan." De versie van BZB (Band Zonder Banaan):