Omstreden gebedsgenezer wil nieuwe kerk openen op deze plek

De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal wil een nieuwe kerk openen in Eindhoven. De kerk moet in januari starten, zo zegt hij in een livestream op YouTube.

"Ik heb een hele gave mededeling", spreekt De Wal tot het publiek. "We gaan nog een nieuwe kerk starten. Die gaan we starten in Brabant, in Eindhoven." Hij voegt eraan toe dat hij er nog niet 'alles' over kan vertellen.

En daar stopt het niet voor de gebedsgenezer. Hierna wil hij nog een kerk starten in Limburg. "In Brabant en Limburg kan je van dorp naar dorp, van stad tot stad rijden waar niks of nauwelijks iets gebeurt voor het evangelie." Hij stelt dat de kerken jaren geleden dicht zijn gegaan 'om er appartementen van te maken'. 'Profetische bevestigingen'

De Wal is enthousiast: "God heeft gesproken: Het wordt het nieuwe werken, nieuwe kerken", zo zegt hij. Volgens hem kwam de locatie in Eindhoven op een bijzondere manier naar 'ons hart'. "Het werd bevestigd met profetische bevestigingen. God heeft de leiders gebracht, er is al een team aan het ontstaan." John en Nur van Praise Tilburg zullen mensen aanleveren, ook voor het team. "Dat zegt iets over eenheid en haar hart. Gewoon geweldig." De Wal zegt in de YouTube-stream dat hij honderd nieuwe kerken wil starten in Nederland, te beginnen met twaalf in elke provincie.

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal (31) uit Oosterhout richtte in 2016 Frontrunners Ministries op. Met deze religieuze organisatie organiseert hij genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. De bijeenkomsten zijn omstreden. Tijdens deze diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS, Parkinson en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dat zijn organisaties die voor ten minste negentig procent het algemeen nut moeten beogen. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen en milieuorganisaties. De Wal heeft de afgelopen jaren miljoenen ingezameld. Alleen al in 2023 ontving hij vijf miljoen aan giften. Een deel van dit geld wil hij besteden aan de bouw van een nieuwe megakerk in Dussen, maar daar zijn buurtbewoners niet blij mee. In december 2024 trok hij zijn vergunningsaanvraag voor het nieuwbouwpand in en momenteel organiseert hij evenementen in het voormalige partycentrum De Rietpluim. Later wil hij waarschijnlijk alsnog een nieuwe kerk gaan bouwen, maar daar heeft hij vooralsnog geen vergunning voor aangevraagd.