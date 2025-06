Vier mensen raken gewond bij botsing tussen twee auto's

Een man en drie kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met twee auto's op de Gertrudisboulevard in Bergen op Zoom. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de kinderen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis toe. De politie heeft de omgeving afgezet.

Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet bekend. Een van de auto's is tegen een boom tot stilstand gekomen. In deze auto zaten de vier slachtoffers. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.