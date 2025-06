Verhoeven 'schaakt' beter dan zijn tegenstander en blijft wereldkampioen

Rico Verhoeven heeft met succes zijn wereldtitel verdedigd. De kickbokser uit Halsteren was zaterdagavond in Rotterdam Ahoy te sterk voor de Rus Artem Vakhitov. Na vijf rondes werd Verhoeven door de jury unaniem als winnaar aangewezen.

Wie kan Rico Verhoeven stoppen? De 36-jarige vechter is al sinds 2014 de beste kickbokser ter wereld en won tot aan vandaag twaalf wereldtitelgevechten op rij. Met Artem Vakhitov (34) stond zaterdagavond de voormalig wereldkampioen bij de lichtzwaargewichten tegenover hem. De laatste jaren richtte de Rus zich op Mixed Martial Arts (MMA), maar voor het gevecht met Verhoeven keerde hij terug bij het kickboksen.

Het gevecht werd een schaakspel, zoals Verhoeven vooraf al had voorspeld. Geen spektakelstuk dus en vanuit een volgepakt Rotterdam Ahoy klonk er in de tweede ronde zelfs een voorzichtig boegeroep. In de derde ronde werd het gefluit steeds luider en vertrokken er zelfs al aardig wat mensen die de drukte voor wilden blijven.