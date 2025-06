Brand in kippenschuur, brandweer rukt groots uit

Bij een kippenboerderij in de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau is zaterdagavond brand uitgebroken. Brandweer uit Nederland en België kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. De straat was vanwege de grote inzet van de brandweer tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hoe het met de kippen gaat is nog niet duidelijk.

Rond kwart voor zeven in de avond brak de brand uit. Volgens een omstander zou het in een ventilatieruimte van de boerderij zijn. De brand was snel onder controle. De oorzaak ervan is nog niet bekend.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink