Autobestuurder aangehouden na mogelijke schietpartij

De politie heeft zaterdagavond een melding gekregen van een schietpartij in de Piushaven in Tilburg. Op het Roelof Kranenburgplein is een automobilist aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Vooralsnog zijn er geen gewonden bekend.

De melding kwam rond iets voor half tien in de avond binnen. "Meerdere getuigen spreken van een schietpartij, maar het onderzoek is nog in volle gang", vertelt een woordvoerder van de politie. De omgeving is afgezet. Al snel na de melding is een automobilist met een 'speciale veilige procedure' aangehouden. Ook roept de politie iedereen die iets weet over mogelijke verdachten op om zich te melden.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

