Brandweer en politie zoeken naar persoon in water

De brandweer en politie zijn zaterdagavond op zoek naar een persoon in het water aan de Ceresstraat in Stevensbeek. Er is ook een traumahelikopter ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

De melding kwam rond tien uur 's avonds binnen. Een politiewoordvoerder laat weten dat ze er nog niets over kan zeggen. Rond half twaalf heeft de brandweer vanuit een boot iets waargenomen. Ze hebben een dobber in het water geplaatst op ongeveer twee meter van de kant vandaan.

Foto: SK-Meia/Persbureau Heitink