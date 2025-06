Motorrijder belandt in greppel en raakt gewond

Een motorrijder is zaterdagavond in de Vijfhuizenlaan in Riel onderuit gegaan en in de greppel terechtgekomen. De man raakte gewond en werd ter plekke in het water behandeld. Omstanders hebben het slachtoffer uit de greppel getild. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het motorongeluk, maar het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.