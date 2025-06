Politie haalt fietser en wandelaar van de weg: 'Navigatie stond verkeerd'

Agenten haalden zaterdagnacht een fietser van de N2 bij Eindhoven. Mensen die de man daar zagen fietsen hadden de politie gewaarschuwd.

De man bleek een leuk feestje achter de rug te hebben. Hij had de navigatie aangezet om de weg naar huis te vinden, maar die stond op de route voor autoverkeer. "De man had niet door dat de route niet klopte", meldt de politie op Instagram.

De agenten begeleidden de man naar de eerstvolgende afslag zodat hij veilig thuis kon komen.

Wandelaar

Ook bij Den Bosch was het zaterdagnacht raak. daar wandelde een man over de snelweg. Ook deze is door de politie van de weg gehaald. Hij kreeg een bekeuring vanwege het lopen op de snelweg.