Zorginstelling ontruimd nadat brandalarm afgaat om aangebrande tosti's

Een zorginstelling aan de Sint Willibrordusstraat in Schijndel is zaterdagavond ontruimd nadat het brandalarm daar afging. Politie en brandweer werden gewaarschuwd. Toen die daar aankwamen, bleek dat twee tosti's in de oven waren aangebrand.

Volgens TV Schijndel zat de schrik er onder de bewoners, die samen met hun begeleiders een tijdje buiten stonden, goed in.

Ventilatie

De brandweer heeft de zorginstelling geventileerd. "Gelukkig viel het allemaal mee", laat de politie op Instagram weten.

Foto: Instagram politie digitaal Meierij.