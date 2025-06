'Iedereen mag een mening hebben', zegt Rico Verhoeven na boegeroep fans

Kickbokser Rico Verhoeven vond het jammer dat niet alle bezoekers in Rotterdam Ahoy zaterdagavond zijn gewonnen gevecht om de wereldtitel tegen de Rus Artem Vakhitov konden waarderen. "Ik ben er ook vooral voor mezelf", zei hij na afloop. "Maar ik ben er ook voor de fans. Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd. Maar ik kan er niet zo veel mee."

De 36-jarige Verhoeven is al sinds 2014 wereldkampioen. Hij is bijna 17 kilo zwaarder dan zijn tegenstander zaterdagavond Vakhitov, die vooral naam heeft gemaakt bij lichtzwaargewichten. Verhoeven deelde 150 meer trappen en klappen uit dan de Rus die had besloten om passief te vechten.