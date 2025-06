Gepeste jongen (12) weet het zeker: de politie is je beste vriend

Voor een jongen van 12 kan de politie in zijn woonplaats niet meer kapot. De jongen werd zo gepest dat hij enkele weken niet buiten durfde te komen. Toen hij de moed weer had verzameld dit wel te doen, kwam hij zijn pesters tegen en raakte hij zo in paniek dat hij niet meer wist waar hij woonde. De politie bracht de jongen thuis en hield daarna via de wijkagent contact met hem en zijn ouders.

Zaterdag kwam de jongen samen met onder meer zijn ouders langs op het bureau. "We hebben met hem gesproken en afspraken gemaakt", schrijft de politie Helmond op Instagram. Daar bleef het echter niet bij. De jongen kreeg 'uiteraard' met zijn familie een rondleiding op het bureau.

En dat laatste viel in goede aarde, zo blijkt uit het bericht van de politie. "Het deed ons goed om hem te zien stralen", schrijft ze. De agenten hopen de jongen met deze actie genoeg zelfvertrouwen te hebben gegeven om weer naar buiten te gaan. Een ding is zeker: de politie Helmond heeft er in elk geval een fan bij.