Verdrinkingsslachtoffers zijn vaak toeristen of arbeidsmigranten

De man die zaterdagavond is verdronken in de Radioplassen bij Stevensbeek, komt uit Polen. Hij was alleen gaan zwemmen, maar raakte halverwege de plas in de problemen en verdronk. Het is helaas geen uitzondering: elk jaar verdrinken er tientallen mensen die geen inwoner zijn van Nederland.

Jaarlijks verdrinken er gemiddeld 115 mensen in Nederland, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is dat gemiddeld zo’n 27 van hen geen inwoner van Nederland zijn, zoals toeristen of arbeidsmigranten.

Volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid raken mensen die het Nederlandse zwemonderwijs niet hebben gevolgd sneller in de problemen, omdat "je in Nederland als kind al leert zwemmen, doordat we zo'n waterrijk land zijn." Gevaren van het zwemmen

De Nederlandse zwemcultuur zorgt er ook voor dat men bekender is met de gevaren van het water. "Maar voor mensen van andere culturen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Hun ervaring met zwemmen in open water is veel kleiner. Ze zijn het niet gewend. Als ze dan in een land komen waar veel wordt gezwommen, zie je dat ze met mooi weer ook naar het water willen. Maar het risico dat ze dan in de problemen komen, is veel groter dan bij mensen met een Nederlandse achtergrond", vertelde een woordvoerder eerder tegen Omroep Brabant. En als je toch gaat zwemmen is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn en het advies van Marc van der Jagt van Reddingsbrigade Nederland op te volgen: Ga niet zwemmen waar geen toezicht is. Doe dat alleen op aangewezen zwemplekken, die zijn gecheckt en waar een badmeester is.

Ga je toch zwemmen waar geen toezicht is? Ga dan niet alleen, zorg altijd dat iemand je in de gaten houdt.

Pas op met iemand redden. Ben je ervan bewust dat het water koud kan zijn en je in een koudeshock of in een stroming kunt belanden. Bedenk dus goed of je in staat bent om te helpen. Zo niet? Bel 112.