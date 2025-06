Groep jonge fatbikers mishandelt drie mensen, jongen opgepakt

Een man en twee van zijn familieleden zijn zaterdagavond bij het Bevrijdingspark aan de Meerloseweg in Uden mishandeld door een flinke groep pubers van tussen de 15 en 18 jaar oud. Dit gebeurde tussen kwart over negen en kwart voor tien 's avonds. De slachtoffers raakten gewond aan hun gezicht en handen. Een jongen uit Uden is opgepakt.

Kort daarvoor hadden de slachtoffers en de pubers - tien tot vijftien jongens op fatbikes - ruzie gekregen op de voetgangersoversteekplaats bij het busstation. De aanleiding hiervoor wordt onderzocht.

Een aanhouding

De politie heeft een jongen uit Uden aangehouden. Hij is vastgezet voor verder onderzoek. "Maar omdat er meerdere jongens bij de mishandeling betrokken waren, zoeken we getuigen die iets van de mishandeling hebben gezien of misschien beelden daarvan hebben", laat een politiewoordvoerster weten. "We komen graag met hen in contact zodat we duidelijk krijgen wat er precies is voorgevallen."