Dit nieuwbouwproject is al zes keer getroffen door een aanslag

Het pand aan de Bredaseweg in Oosterhout waar zaterdagnacht een explosie is geweest, is al veel vaker het doelwit geweest van 'dergelijke criminele activiteiten'. Dat meldt de politie zondag. Het is inmiddels de zesde keer in een jaar dat het raak is bij het appartementencomplex.

De explosie zaterdagnacht zorgde voor een kleine brand. Agenten die na de melding van de explosie, iets na kwart voor vier, bij het appartementencomplex kwamen, wisten de brand zelf te blussen. Toen zij vervolgens samen met de brandweer het pand betraden, bleek dat er niemand gewond was geraakt.

Al tijdens de bouw van het appartementencomplex aan de Bredaseweg was het er een aantal keer raak. In september vorig jaar ging er een explosief af, er vonden verschillende keren vernielingen plaats en er werd brand gesticht. Het pand dat inmiddels af is, heeft dan ook al langer de aandacht van de gemeente en opsporingsdiensten. In juni vorig jaar greep waarnemend burgemeester Frans Backhuijs van Oosterhout in door het bouwterrein, wat het pand in aanbouw toen nog was, voor zes weken af te sluiten. Ook kwamen er camera's te hangen. De bouw lag door de aanslagen een tijdje stil.

De recherche deed lange tijd onderzoek naar de achtergronden van de zaak, maar het onderzoek werd op een gegeven moment beëindigd omdat er geen nieuwe aanknopingspunten waren. Extra reden voor de politie om nu mensen die zaterdagnacht iets gehoord of gezien hebben te vragen dit te melden. "Alle informatie is van belang", zo meldt de politie. Met de komst van nieuwe informatie hoopt de politie het onderzoek voort te zetten. De aanslagen hielden mogelijk verband met langer lopend conflict in de bouw- en vastgoedwereld dat speelt in Brabant, Rotterdam en Utrecht, bracht de politie in maart naar buiten.

Aan de Vondelinghof in Oosterhout vond zaterdagavond een explosie bij een huis plaats. De politie denkt niet dat er een verband is tussen die explosie en de aanslag op het appartementencomplex van zaterdagnacht. Bij een eerdere aanslag op het appartementencomplex zette de aanslagpleger zichzelf bijna in brand. De explosie werd op 23 juni vorig jaar vastgelegd op camerabeelden:

