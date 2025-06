Boegeroep naar kampioen is 'respectloos': collega neemt het op voor Rico

Rico Verhoeven verdedigde dit weekend met succes zijn wereldtitel. De kickbokser uit Halsteren was in Rotterdam Ahoy te sterk voor de Rus Artem Vakhitov. Ondanks zijn overwinning was niet iedereen enthousiast over de prestatie van Verhoeven: er klonk veel boegeroep vanuit het publiek en toeschouwers verlieten voortijdig de arena. De Tilburgse kickbokser Tayfun Özcan heeft geen begrip voor de reacties. "Mensen willen sensatie, maar waarom zou je als kickbokser onnodig risico nemen?"

De 12.000 bezoekers in Ahoy lieten zaterdagavond duidelijk van zich horen tijdens de laatste wedstrijd van de avond. Veel fans hoopten dat Verhoeven, sinds 2014 regerend wereldkampioen, zijn tegenstander knock-out zou slaan. In plaats daarvan koos Verhoeven, zoals hij eigenlijk altijd doet, voor een technische aanpak. Bekijk hier de reactie van Rico op het boegeroep:

"Ik snap dat fans teleurgesteld waren. Zij willen sensatie, maar Rico is een technische bokser. Dat weet je van tevoren", legt voormalig wereldkampioen kickboksen Tayfun Özcan uit. De Tilburger was zaterdag ook in Rotterdam en heeft het gevecht van dichtbij gevolgd. "Het was een spectaculaire avond. De sfeer zat er goed in en ik heb mij geen moment verveeld."