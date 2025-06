Fietser kan omvallende boom net op tijd ontwijken

Een fietser heeft zondag op het nippertje een omvallende boom ontweken aan de Trouwlaan en de Trouwhof in Tilburg. De boom viel tegen een huis en een lantaarnpaal aan. De straat is afgesloten voor verkeer.

De Trouwlaan is een drukke straat richting het centrum van Tilburg. Volgens de buurt was het leed dan ook niet te overzien geweest als de boom op een ander moment was gevallen.

De gemeente Tilburg heeft een bedrijf opdracht gegeven om de boom op te ruimen. Tot die tijd is de weg dicht. Aan de kluit van de boom zitten nagenoeg geen wortels meer.