Verdwenen zwemmer dood teruggevonden, slachtoffer is 39-jarige Pool

De zwemmer die zaterdagavond in de Radioplassen in Stevensbeek is gevonden is een 39-jarige man uit Polen. Dat meldt de politie zondagmiddag. Zondagochtend werd zijn lichaam gevonden tijdens een zoekactie met een sonarboot.

De man ging in zijn eentje zwemmen, maar halverwege de plas kwam hij in de problemen. Hij riep nog om hulp en een omstander heeft geprobeerd hem te redden. Dat mocht helaas niet baten.