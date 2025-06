Motorrijder botst tegen bestelbus en boom: 'Engeltje op zijn schouder'

Een motorrijder is zondag tegen een bestelbus gebotst aan de Sonseweg in Lieshout. De bus wilde net de weg opdraaien vanaf een oprit. De motorrijder kwam tegen een boom tot stilstand. De klap was zo hard dat een stuk van de boom in het wiel van de motor vastzat. De bestuurder raakte niet gewond.

Volgens de agenten ter plaatse had de man 'een engeltje op zijn schouder'. Hij is in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis omdat hij zeer goede motorkleding aan had. De weg is afgesloten totdat de motor geborgen is.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink