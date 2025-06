Zweefvliegtuig maakt noodlanding in maïsveld na wegvallende thermiek

Een zweefvliegtuig is zondagavond in een maïsveld aan de Zuideindseweg in Raamsdonk geland. Waarschijnlijk viel de thermiek weg waardoor de piloot geen andere keuze meer had. Een voorbijganger belde vanaf de snelweg het alarmnummer.

De ambulance en politie waren snel ter plaatse. Er is niemand gewond geraakt en het toestel is niet beschadigd door de landing.