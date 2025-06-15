Navigatie overslaan

Man fietst op de N2 omdat hij zijn navigatie op 'auto' heeft ingesteld

15 juni om 20:36 • Aangepast 7 september om 09:03
De politie heeft de fietser naar de eerstvolgende afslag begeleid (foto: Politie Best en Oirschot).
De politie heeft de fietser naar de eerstvolgende afslag begeleid (foto: Politie Best en Oirschot).
nl
De politie kreeg zaterdagnacht een melding van een fietser op de N2 Randweg in Eindhoven. Toen ze een kijkje gingen nemen, bleek er inderdaad iemand te fietsen. De man had een leuk feestje gehad en hij was onderweg naar huis. Hij had zijn navigatie alleen ingesteld op 'auto' in plaats van 'fiets'.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Zelf had de feestneus niet door dat de route niet voor fietsers bedoeld was. De politieagenten hebben hem naar de eerstvolgende afslag begeleid zodat hij toch nog veilig naar huis kon.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!