Man fietst op de N2 omdat hij zijn navigatie op 'auto' heeft ingesteld

De politie kreeg zaterdagnacht een melding van een fietser op de N2 Randweg in Eindhoven. Toen ze een kijkje gingen nemen, bleek er inderdaad iemand te fietsen. De man had een leuk feestje gehad en hij was onderweg naar huis. Hij had zijn navigatie alleen ingesteld op 'auto' in plaats van 'fiets'.

Zelf had de feestneus niet door dat de route niet voor fietsers bedoeld was. De politieagenten hebben hem naar de eerstvolgende afslag begeleid zodat hij toch nog veilig naar huis kon.