Weer aanslag bij bekende hotspot: 'Al jaren bezig met de veiligheid hier'

Er is zondagnacht weer een aanslag gepleegd op grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Rond halfdrie was het raak, er werd brand gesticht aan de achterkant van de zaak. Roosendaal worstelt al een tijd met de veiligheid bij de Rembrandtgalerij. Eind mei en begin deze maand werden in nog geen week tijd bij twee horecazaken - grillroom Sofram en cafetaria Ceder - drie aanslagen gepleegd met brandbommen en zware explosieven.

De achterdeur van de grillroom, waarvan de eigenaar afgelopen vrijdag te horen kreeg dat zijn zaak weer open mocht, is zwartgeblakerd. Daar was een gele jerrycan te zien. Niet duidelijk is of die bij de aanslag van zondagnacht gebruikt is. De politie deed onderzoek en heeft wat spullen veiliggesteld.

Grote zorgen

Burgemeester Mark Buijs maakt zich grote zorgen over de veiligheid van ondernemers en buurtbewoners daar. Daarom werden twee zaken vier weken verplicht gesloten. Burgemeester Buijs gaf aan het besluit vervelend te vinden voor de ondernemers, maar hij zei niet anders te kunnen. "Ik heb dat besluit genomen op basis van politie-informatie." Wat die informatie is, kan en mag Buijs niet delen. "Ik sluit de zaken om de veiligheid terug te brengen, om herhaling te voorkomen. En ik doe het vooral om de ondernemers en bewoners te beschermen. Er wonen daar veel mensen. Als het met een explosie misgaat, is het leed niet te overzien." Voor- en achterpui uit de winkel geblazen

Al jaren is het onrustig en onveilig op en rond de Rembrandtgalerij, een winkelplein vol buitenlandse eettentjes, een Poolse Supermarkt en een Jumbo. Drie jaar geleden was theehuis Cizbiz Köfte tot drie keer toe doelwit van aanslagen. Bij de laatste aanslag werd de hele voor- en achterpui uit de winkel geblazen. Inmiddels is de zaak weg en is er een Burger Express gevestigd. "Het is heel lastig", vertelde Buijs kort geleden. "We zijn al jaren bezig met de veiligheid daar. Er hangen camera’s, maar dat houdt helaas niet iedereen tegen." Ook het feit dat de politie meer aanwezig is, lijkt vooralsnog weinig te helpen.