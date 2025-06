Auto in vlammen op vlak bij brandweerkazerne

Een auto is zondagavond vlak bij de brandweerkazerne aan de Duivenakker in Aarle-Rixtel door brand verwoest. Het ging om een sloopauto die op de parkeerplaats bij de kazerne stond.

De autobrand werd rond halftwaalf ontdekt. De auto was kort geleden nog gebruikt tijdens een oefening. Dit soort auto's wordt daarna op de parkeerplaats gezet om vervolgens afgevoerd te worden naar een sloperij.

De brandweer was er logischerwijs snel bij en heeft het autowrak geblust. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. Een spontane brand is haast uitgesloten.