Emma vindt na speurtocht haar droomman: 'Er is een date gepland!'

Emma Clark (41) uit Esbeek is dolgelukkig. Ze heeft haar droomman gevonden die ze eind mei tijdens het feest Vroeg Pieken in de Orangerie in Den Bosch ontmoette. Ze durfde op het feest niet zijn naam of telefoonnummer te vragen uit angst een blauwtje te lopen, maar de man bleef maar in haar gedachten zitten. "Het klikte als een malle." Een artikel op Omroep Brabant bracht de twee samen.

"We praatten niet veel op het feest, maar het voelde zó goed", vertelde Emma een week geleden over die avond op 24 mei. "We hadden samen gedanst, tegen elkaar aan. Ik voelde me zó op mijn gemak bij hem. Zijn uitstraling en energie waren top. Het voelde gewoon goed." Daarom had ze na afloop 'gruwelijk spijt' dat ze op de avond zelf niet had doorgepakt.

Ze besloot een oproep te plaatsen via het Instagram-account van Vroeg Pieken in de hoop zo alsnog in contact te komen met de man die zo'n verpletterende indruk op haar had gemaakt. Dat leverde niets op, maar het artikel op Omroep Brabant bracht alles in beweging.