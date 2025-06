Auto rijdt door na aanrijding met fietser, politie zoekt bestuurder

Een automobilist is maandagochtend rond halfnegen doorgereden na een botsing met een fietser op de Claudius Prinsenlaan in Breda. De fietser viel na de aanrijding en raakte gewond. Volgens de politie is de automobilist nog niet gevonden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.