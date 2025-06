Speciale Bossche (Bollen) Donald Duck stijf uitverkocht, maar er is hoop

Na wachtlijsten in de zorg, op de woningmarkt en bij de GGZ zijn er nu ook wachtlijsten voor de Donald Duck. De speciale Den Bosch-editie die donderdag uitkwam, is namelijk zo gewild dat de strip nu al in bijna alle winkels van Bruna en Albert Heijn in de provincie stijf is uitverkocht.

De redactie van Donald Duck had natuurlijk wel wat drukte verwacht en daarom was deze uitgave ook zes keer meer gedrukt en geleverd in en rondom Den Bosch dan in andere steden. Desalniettemin was-ie in de meeste Bruna's in Den Bosch en omstreken toch al binnen een paar uur uitverkocht. En nu worden de winkels continu gebeld met de vraag of ze misschien toch nog één exemplaartje over hebben. De winkels werken daarom nu met een reserveringssysteem voor de Donald Ducks. "Ze zijn echt heel erg gewild", bevestigt een medewerker van de Bruna in Den Bosch. Op de vraag 'of ze er misschien nog een heeft liggen' reageert ze dan ook lachend en volmondig: "Nee, zeker niet."

Ook bij de Albert Heijns in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch ligt de iconische strip allang niet meer in de schappen. Maar let op: wie er nog graag een wil bemachtigen moet naar Breda. Een medewerker van de Albert Heijn aan de Nieuwstraat zegt maandagochtend al druk zoekend: "Ik heb nog twee verdwaalde exemplaren liggen." Kinderburgemeester Loek Höppener van Den Bosch kreeg het eerste stripboek, toen ze nog niet uitverkocht waren: