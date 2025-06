Na haar man overlijdt ook Riet (87) na gasexplosie in chalet

Het tweede slachtoffer van de chaletbrand in Haaren, de 87-jarige Riet, is zondagnacht overleden aan haar verwondingen. Eerder bezweek de 83-jarige Ton, haar man, aan zijn verwondingen na de gasexplosie die het chalet vrijdagochtend verwoestte.

Beide slachtoffers waren ernstig gewond na de brand. De vrouw overleed net als haar man in het ziekenhuis. Er zijn geen andere gewonden gevallen.

Brand

De brand werd vrijdag rond kwart voor tien gemeld. Het chalet staat in de Noenes, dat is het buitengebied van Haaren. Het chalet is volledig verwoest.