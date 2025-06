In Breda kan wat in Rotterdam niet lukt: voetbal, concerten én wonen

Terwijl in Rotterdam de strengere geluidsnormen een streep zetten door concerten in De Kuip, bewijst Breda dat wonen, voetbal en concerten wél samen kunnen gaan. Op een steenworp afstand van het Rat Verlegh Stadion is maandag appartementencomplex De Stip opgeleverd, sociale huurwoningen die enorm in trek zijn. "Bij elke thuiswedstrijd hangen we de NAC-vlag uit."

Hij wist het natuurlijk wel, maar toch schrok wethouder Arjen van Drunen zich een hoedje. Voor de eerste 123 appartementen hadden zich maar liefst 12.000 belangstellenden gemeld. "De woningnood is echt heel erg hoog en misschien wel hoger dan we denken", zegt hij. "Ik ben dan ook supertrots wat we hier binnen een jaar, en dat is echt heel snel, aan woonruimte neer hebben gezet. En ook nog eens betaalbaar." De woningen liggen pal tegenover een groot winkelcentrum, vlakbij de woonboulevard en onder de rook van het Rat Verlegh Stadion, het onderkomen van voetbalclub NAC. Een rustige woonomgeving zal het niet zijn. "Het middelpunt van dit complex is precies 200 meter van de middenstip van het NAC stadion", vertelt Van Drunen. "Als NAC thuis speelt, zal er best sprake zijn van een beetje overlast. De bewoners gaan dat echt wel merken door grote groepen op straat met geluidsoverlast en parkeerproblemen. Maar als NAC moet spelen, hangen we hier de vlag uit. Dan weten ze het in ieder geval. Het zal allemaal wel meevallen, want met allerlei voorzieningen in de buurt is het een fantastische plek om te wonen."

De kans is echter groot dat het niet alleen bij wedstrijden van NAC blijft. De Bredase voetbalclub is druk bezig om het stadion terug te kopen van de gemeente en dan zullen er op termijn ook andere evenementen plaatsvinden. NAC-directeur Remco Oversier dagdroomde onlangs al van optredens van dj Tiësto of Hardwell.

De Stip, nieuw complex met sociale huurwoningen (foto: Ronald Sträter).

Dat is opmerkelijk, omdat in de Rotterdamse Kuip afgelopen weekend de laatste concerten werden gegeven vanwege veranderende geluidsnormen en bouwplannen rond het stadion. "Ik denk dat heel veel dingen samen kunnen als je dat maar in goed overleg met elkaar doet", zegt de wethouder die vrijdag zelf ook in de Kuip stond te springen op de muziek van DI-RECT. "Overlast is een groot woord en ik denk niet dat de nieuwe bewoners gaan klagen. Die weten wel dat ze niet ergens aan de rand van het bos gaan wonen. Met alle voorzieningen is er hier gewoon wat reuring."

Geen concerten meer in het stadion Waar Breda wonen, voetbal en concerten wel wil gaan combineren, is Rotterdam er in De Kuip juist mee gestopt. "We hebben besloten dat we een voetbalstadion zijn en dat we onze volle focus op het voetbal willen hebben", zei stadiondirecteur van De Kuip Lilian de Leeuw daarover tegenover RTV Rijnmond . Bovendien spelen strengere geluidsnormen een belangrijke rol: met nieuwe woningen in de buurt van het stadion, zouden er dure vormen van geluidsisolatie moeten komen.