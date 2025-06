Judoka Van Lieshout legt het af tegen Braziliaanse op WK in Boedapest

Judoka Joanne van Lieshout uit Lierop heeft haar wereldtitel in de klasse tot 63 kilogram niet kunnen prolongeren. De 22-jarige verloor op de WK in Boedapest in de achtste finales van de Braziliaanse Nauana Silva met een waza-ari, de op één na hoogste score in judo, en was daarmee uitgeschakeld.

Van Lieshout verraste een jaar geleden met de wereldtitel. Ze trad daarna als grote favoriet aan op de Olympische Spelen van Parijs, maar daar ging ze al in haar eerste partij onderuit. In april van dit jaar won ze wel brons op de EK in Montenegro.

In Boedapest waren haar slechts twee partijen gegund. Na een bye in de eerste ronde rekende ze in de tweede ronde af met de Australische Katharina Haecker. Een ronde later leverde ze een spannend duel met Silva. Van Lieshout probeerde het onder meer met een armzwaai, maar die aanval mislukte. De Braziliaanse scoorde kort daarna met een worp.