Al elf jaar strijd voor hondenspeelveldje: 'Te zot voor woorden'

Kwispelend springt de labradoodle van Ingrid Verhoeven op tegen de husky van Nicole de Oude uit Nieuwendijk. Nu zijn de beestjes nog aangelijnd, maar het parkje moet een speelveldje worden voor hun trouwe viervoeters. Die wens ligt al zeker elf jaar op tafel. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Nicole over de jarenlange strijd.

Omdat de enige twee loslooplocaties in Nieuwendijk bermen van polderwegen zijn, waar tachtig kilometer per uur wordt gereden, vinden hondenbezitters Nicole en Ingrid het hoog tijd voor een hondenspeelveldje in hun dorp. "Nu is het levensgevaarlijk", zegt Nicole. Dat plan bleek al eens geopperd te zijn door twee andere inwoners van Nieuwendijk, maar zonder succes. "Dit gaat je nooit lukken", kregen Nicole en Ingrid te horen, toen hun voorgangers na ruim zes jaar de handdoek in de ring gooiden. Inmiddels zijn de twee dames al zeker vijf jaar aan het pappen en nathouden bij de gemeente. Een van Ingrids honden is in de tussentijd overleden. "We zijn al zeven ambtenaren verder", zegt ze. "Ze weten niet op welke afdeling dit thuis hoort", vult Nicole aan. "We worden van het kastje naar de muur en met een kluitje in het riet gestuurd."

De beoogde locatie voor het hondenspeelveldje in Nieuwendijk (foto: Nicole de Oude)

De gemeente Altena snapt hun wens. Na het bekijken van acht mogelijke locaties, ziet ze het vijverpark ook als de meest geschikte plek. "Centraal gelegen en er worden al veel honden uitgelaten", zegt Ingrid, terwijl ze wordt begroet door een jongen met twee bulldogs. Dat is ook te zien aan de hoeveelheid hondenpoep in het gras. Toch is er al bezwaar aangetekend door buurtbewoners.

Dat terwijl het hondenspeelveldje er, na jaren inzet, nog altijd niet is. Het maakt de twee baasjes enorm teleurgesteld, maar ook strijdlustig. "Te zot voor woorden", vindt Nicole, die nu met haar trouwe viervoeter naar een losloopgebied in Hank of Gorinchem moet rijden. "Ik ben bijna geneigd om hier zelf een hek neer te zetten", zegt ze. Dat gebeurde aan de Rooie Wiel in Hank, ook onderdeel van de gemeente Altena, waarna het werd gedoogd. Om een omheind hondenspeelveldje met een zandbak, snuffeltuintje en zitplaatsen in Nieuwendijk te maken, is zo’n 9.800 euro nodig. Met verdere vergroening van het vijverpark en het plaatsen van een speeltoestel voor kinderen, komen de totale kosten al gauw over de 13.000 euro. Een aanvraag voor inwonersbudget werd eerder afgewezen. Het plan zou niet voldoen aan een aantal sociaalmaatschappelijke punten van de gemeente, zoals eenzaamheid- en armoedebestrijding.

De plannen van Ingrid en Nicole in een moodboard (foto: Nicole de Oude).

Een bouwmarkt heeft inmiddels aangegeven een deel te willen sponsoren, mits de gemeente akkoord gaat met het plan. Maar ook dan is er nog geld nodig. "Inwoners zijn zelfs bereid om weer hondenbelasting te gaan betalen, als daar een speelveldje voor in de plaats komt", zegt Ingrid. Dat blijkt volgens haar uit een enquête die ze met Nicole hield onder hondenbezitters. Volgens de gemeente Altena moet eerst het hondenbeleid aangepast worden. Dat dateert uit 2019, nog vóórdat de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem fuseerden tot de gemeente Altena. Vooral de SGP en VVD zijn verbaasd dat Nicole en Ingrid hiermee zijn afgewimpeld.

Tot die tijd blijven Nicole en Ingrid foto's van mogelijke locaties sturen naar hun contactpersoon binnen de gemeente. "Maar wij hebben geen enkel inzicht in welke veldjes wel of niet eigendom zijn van de gemeente", zucht Nicole. “Daar kunnen ze ons veel beter in tegemoetkomen.” De strijd is dus nog niet gestreden. "We zijn juist bloedfanatiek om dit te realiseren voor al die honden", zegt Ingrid. "Na jaren inzet geven we nog niet op."