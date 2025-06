Brug sluit al vier dagen op rij niet meer goed

De brug bij Macharen is maandagmiddag na een storing van vier dagen weer open voor autoverkeer. Auto's konden sinds vrijdag niet over de brug rijden, omdat knipperlichten bleven hangen en de brug op een kier bleef staan. Een breuk in een stroomkabel was de boosdoener.

Maandag aan het eind van de middag is de breuk in de stroomkabel gerepareerd en konden auto's weer over de brug rijden. De gemeente Oss was sinds vrijdagochtend druk bezig om de storing te verhelpen.

Maandag werd de brug getest en steeds open en dicht gedaan. Fietsers, voetgangers en scooters moesten daarom kort wachten tot de brug naar beneden was voordat zij voorbij konden. De afgelopen dagen konden fietsers en voetgangers onder begeleiding over een kleine drempel de brug passeren. Scheepsverkeer heeft hinder gehad van de storing en moest op bepaalde tijdstippen met handmatige brugbediening worden doorgelaten. Hardlopers voor gesloten brug

Door de storingen stonden deelnemers van de hardloopwedstrijd de Vunderkeloop vrijdagavond voor een gesloten brug vanuit Deursen-Dennenburg. Volgens buurtbewoners doen zijn er vaker problemen met de brug. "De brug is een mechanisch object en is onderhevig aan slijtage en storingen. Helaas komt een storing voor en lossen we het zo snel mogelijk op", zegt een woordvoerder van de gemeente daarover.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

