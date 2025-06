NAC-vrouwen spelen volgend seizoen in eredivisie

De vrouwen van NAC Breda komen volgend seizoen uit in de eredivisie. De club neemt de plek in van Fortuna Sittard, dat begin april bekendmaakte te stoppen met de vrouwenafdeling.

De NAC-vrouwen eindigden weliswaar als derde, na Jong Ajax en Jong PSV, maar afgesproken was dat beloftenteams niet in aanmerking zouden komen voor promotie.

"Als hoogst geëindigde eerste team in de Eerste Divisie A komt NAC in aanmerking voor promotie", zo meldt de KNVB, dat voor het afgelopen seizoen promotie/degradatie invoerde voor de eredivisie vrouwen.

Aangepaste voorwaarden

NAC zegt de stap te hebben genomen na intensieve overleggen met de KNVB. Er zijn aangepaste voorwaarden. Zo hoeft NAC geen beloftenteam met bijbehorende organisatie op te richten.

Manager Vrouwenvoetbal Pia Rijsdijk laat op de website van de club weten ontzettend gemotiveerd te zijn. "Dit voelt als een beloning voor al het harde werk. Er rust nu een grote uitdaging op ons om in recordtijd een eredivisiewaardige organisatie in te richten. Het is heel bijzonder dat de gehele organisatie dit omarmt en de schouders eronder zet."

Financiële redenen

NAC startte vorig jaar met een vrouwenteam, dat uitkwam in de eerste divisie. Na een goede eerste seizoenshelft promoveerde NAC als kampioen van de B-poule naar de A-poule in de eerste divisie.

Fortuna liet begin april weten na drie jaar met het vrouwenelftal te stoppen. Dat besluit werd genomen om financiële redenen.