Ongezonde leefstijl Brabanders baart zorgen, gedrag verandert niet

Brabanders roken meer, drinken meer en bewegen minder dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt dinsdag uit 'De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen' van de GGD, het RIVM en het CBS. Meer dan de helft van de Brabanders zegt zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van zorg in de toekomst, terwijl zij aan de andere kant weinig aanpassingen lijken te doen in hun leefstijl. Vooral jongeren vallen op door een ongezondere leefstijl.

Op het gebied van roken, alcoholgebruik en bewegen scoren Brabanders minder goed dan het landelijk gemiddelde. Waar het aantal rokers en drinkers de laatste jaren landelijk daalt, is dat aantal in Brabant sinds 2020 niet of nauwelijks veranderd.

Voor drinken van alcohol geldt de richtlijn van de Gezondheidsraad: drink niet of niet meer dan één standaardglas per dag. In 2024 hield landelijk 45 procent van de mensen zich hieraan.

In de GGD-regio Hart voor Brabant zegt slechts 40 procent van de mensen zich aan deze richtlijn te houden. In Zuidoost-Brabant 41 procent en in West-Brabant drinkt 42,5 procent minder dan twee glazen alcohol per dag.