112-nieuws: Uur vertraging door ongeluk op de A27 • Brand breekt uit in slaapkamer van huis in Eindhoven

08:51 Uur vertraging door ongeluk op de A27 Een ongeluk met meerdere auto's op de A27 bij Oosterhout zorgt dinsdagochtend voor vertraging vanuit Gorinchem richting Breda. Rond kwart voor negen was de extra reistijd een uur. Lees verder Foto: Rijkswaterstaat.

08:21 Brand breekt uit in slaapkamer van huis in Eindhoven In een slaapkamer van een huis aan de Van der Muydenstraat in Eindhoven heeft dinsdagochtendbrand gewoed. De brand werd rond tien over zeven gemeld. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.