Landgoed Zionsburg in ere hersteld: 'Rookschade uit 2003 blijft zichtbaar'

Ruim twintig jaar na de fatale brand in landhuis Zionsburg in Vught, waarbij miljonair Ewald Marggraff om het leven kwam, is het pand tot in detail hersteld. Het is haast niet van het origineel te onderscheiden, al zijn ook sporen van de brand in 2003 nog steeds zichtbaar.

“Je ziet nog de roetschade van de brand. Dat hebben we bewust laten zitten", zegt Jan Pommer, vicevoorzitter van Stichting Marggraff, terwijl hij wijst naar een verkleurde steen in de buitenmuur. “Het hoort bij de geschiedenis.” Het is een van de weinige zichtbare sporen van de verwoestende brand in 2003.

Het landgoed was eigendom van miljonair Ewald Marggraff, hij overleed bij de brand. Zijn dood en zijn nalatenschap maakten destijds veel los in Vught.

. Van het bloemvormig ijzerwerk op de voordeur tot het sierlijke dak en de kleurrijke mozaïekpatronen in de muren. “Dat is gelukt. Je moet er met je neus bovenop staan om het verschil te zien tussen oud en nieuw”, zegt Pommer. “De restauratie is zo minutieus uitgevoerd dat ik wel durf te zeggen dat het er precies zo uit ziet als in 1888.”

Angelina Marggraff, nichtje van Ewald en het enige nog levende familielid, is blij met het resultaat. “Als je haar spreekt, komen alle herinneringen weer boven. Ze speelde hier als kind vaak bij haar oom en logeerde hier,” vertelt Pommer. “Ze staat volledig achter de restauratie en is trots dat haar naam hier terugkomt, onder andere op een bruggetje.”

Van de buitenkant is het landhuis bijna helemaal hersteld zoals het origineel. Binnen is dat anders. “Het interieur was volledig uitgebrand", vertelt Pommer terwijl hij Zionsburg binnenstapt. Toen Stichting Marggraff zestien jaar na de brand begon met de restauratie, was het huis compleet overwoekerd. “Er groeiden bomen en struiken door het dak. Ik vroeg me serieus af of we hier ooit nog iets moois van konden maken.”

Toch lukte het om de oorspronkelijke indeling te herstellen. Tegelijkertijd is het pand aangepast aan modern gebruik. “Er zit nu bijvoorbeeld een lift in, die er vroeger niet was", zegt Pommer. In de glazen serre naast het landhuis staat een strakke vergadertafel met bureaustoelen. Het is een opvallend contrast met de historische omgeving.