Ongeluk met 5 auto's op de A2 zorgt voor flinke vertraging in ochtendspits

Een ongeluk met vijf auto's op de A2 tussen knooppunt Vught en Boxtel heeft dinsdagochtend voor een flinke vertraging gezorgd. Op het hoogtepunt van de file in de richting Eindhoven liep de extra reistijd op tot een uur en twintig minuten.

Twee van de drie rijstroken op de A2 werden afgesloten. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat raakte niemand gewond. Het verkeer werd niet omgeleid, omdat het op andere wegen ook druk was. Rond kwart over acht waren de auto's weggesleept en werd de weg weer vrijgegeven. De vertraging nam daarna geleidelijk af.

Ook op de A50 bij Sint-Oedenrode had verkeer richting Eindhoven dinsdagochtend te maken met vertraging. Door een kapotte vrachtwagen stond er vanaf Uden-Centrum een file, dit zorgde voor een vertraging van drie kwartier. De rechterrijstrook werd afgesloten. Rond kwart over acht was de weg weer helemaal open en nam de vertraging af.