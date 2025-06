Het wordt snikheet: grote kans op regionale hittegolf

Er komen tropische dagen aan in Brabant en daardoor is de kans op de eerste regionale hittegolf van dit jaar groot. Zeker zondag wordt het heet in de provincie. “Maar of er ook echt een hittegolf komt blijft afwachten”, zegt meteoroloog Donny de Koning van Weerplaza.

In bijvoorbeeld Eindhoven blijft het kwik tot en met vrijdag hangen tussen de 24 en 30 graden, zo is nu de verwachting. Maar voor een hittegolf is dat niet genoeg. Daarvoor moet er namelijk sprake zijn van vijf zomerse dagen van 25 graden of meer op rij, waarvan de temperatuur op drie dagen boven de 30 graden moet uitkomen.