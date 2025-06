NAC waagt stap naar Eredivisie, maar heeft geen speelster onder contract

NAC Breda is begonnen met een race tegen de klok om na de zomer toe te treden tot de Eredivisie vrouwen. De Bredase club heeft pas een jaar een vrouwentak in het profvoetbal, maar 'promoveert' nu al naar het hoogste niveau.

"Gelukkig hebben we vorige zomer ervaring opgedaan bij de mannen, die ook op het laatste moment verrassend promoveerden", zegt Oversier. "Daar is het aardig gelukt. Het vraagt veel van een club, maar we staan er met de hele organisatie achter."

Ervaring opgedaan Eerder dan gehoopt en gepland, geeft algemeen directeur van NAC Remco Oversier tegenover de NOS toe. In de plannen waarmee de club vorig jaar het vrouwenvoetbal instapte, werd in ieder geval voor de eerste twee seizoenen uitgegaan van eerstedivisievoetbal.

In de Eredivisie neemt NAC de plek in van Fortuna Sittard. Na drie seizoenen kwam er om financiële redenen een einde aan professioneel vrouwenvoetbal in Sittard. NAC, dat achter de beloftenteams van Ajax en PSV derde werd in de eerste divisie, mag de stap met medewerking van de KNVB wagen.

Voor de stap naar het hoogste niveau moet in Breda nog heel wat te gebeuren. Ten eerste moeten Eredivisieclubs komend seizoen minimaal twaalf speelsters hebben met een profcontract. NAC heeft er op dit moment geen een. Met Richard Mank heeft NAC wel een hoofdtrainer met de juiste papieren en een doorlopend contract.

Daarnaast moet een Eredivisieclub beschikken over een jeugdopleidingsprogramma, inclusief een beloftenteam (23 jaar of jonger) met technische en medische staf en ten minste nog een jeugdteam. Een beloftenteam heeft NAC niet. Wel twee trainingsgroepen voor meisjes onder 16 en onder 17 jaar.

Coulance van KNVB

Het lukt niet om alles geregeld te hebben voor de Eredivisie start in het weekend van 6 en 7 september. "In de tijd die we nu hebben, is het onmogelijk om een beloftenteam te starten", zegt Oversier. "We hebben een plan om het in het komende seizoen op te zetten."

De KNVB toont coulance en verleent uitstel aan NAC, dat gedurende het komende seizoen niet aan alle licentie-eisen hoeft te voldoen. "Zolang je niet in de Eredivisie speelt, is het moeilijk om meer inkomsten binnen te krijgen en dus ook moeilijker om straks ineens aan de eisen te kunnen voldoen", zegt Oversier.

Fortuna-scenario

Als het over budgetten gaat, rijst ook de vraag of deze stap van NAC geen onverantwoorde sprong in het diepe is. Fortuna Sittard had in 2022 ook nog geen professioneel vrouwenteam toen het toetrad tot de eredivisie. Ondanks grote plannen van investeerders ging de stekker er drie jaar later al uit.

"Dit is een realistische start voor ons. En er komt meer geld binnen door de verkoop van tickets en het team wordt aantrekkelijker voor sponsors omdat de Eredivisiewedstrijden op tv worden uitgezonden." Vooralsnog spelen de vrouwen thuiswedstrijden bij amateurclub BSV Boeimeer, waar ook de jeugdopleiding van NAC traint en speelt.