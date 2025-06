Droom van Marnix (19) komt uit: hij rijdt Dakar Rally in truck van De Rooy

De 19-jarige Marnix Leeuw uit Eindhoven kan zijn geluk niet op. Hij heeft pas twee maanden zijn groot rijbewijs, maar gaat begin volgend jaar al de beroemde Dakar Rally rijden in een truck. En ook nog eens bij het bekende Team De Rooij van oud-Dakarwinnaar Gerard de Rooy uit Son. Met een tweejarig contract op zak treedt Marnix daarmee in de voetsporen van zijn vader: "Het is echt een droom die uitkomt."

"Het is echt supergaaf", glundert de jonge coureur. "Team De Rooy is natuurlijk een grote naam in de Dakarwereld. Met Jan en Gerard de Rooy was dit team toch altijd een beetje FC Barcelona, een fantastisch en iconisch team. Ik zag hun prestaties op televisie en dat vond ik enorm indrukwekkend. Dit is het serieuze werk en het is geweldig dat ik deze kans krijg."

De glimlach op zijn gezicht spreekt boekdelen, want Marnix Leeuw is in de zevende hemel. Hij heeft een Iveco Powerstar van Team De Rooy gekocht en die gaan tijdens de Dakar Rally van 2026 ook het onderhoud doen.

Marnix kent teammanager Gerard de Rooy via zijn vader Marc Leeuw, die zelf vier keer meedeed aan de Dakar Rally. "Door mijn vader is mijn droom ook ontstaan", vervolgt de jonge coureur. "Van kinds af aan bij ik opgegroeid met de Dakar Rally. Ik zag hem rijden en ik vond dat zo geweldig dat ik het zelf ook wilde meemaken."

En dat lukte ook. Afgelopen editie was Marnix de jongste deelnemer aan de Dakar Rally. Naast coureur Sander Derikx haalde hij als navigator in een buggy de finish in Saudi-Arabië. "Dat pakte eigenlijk beter uit dan dat ik had verwacht", vertelt Leeuw. "Maar de Dakar Rally zelf rijden in een truck is toch wel iets heel anders."

Om die droom in een truck uit te laten komen, had Marnix met zijn vader Marc een driejarenplan opgesteld. Maar dat gaat nu sneller dan verwacht. "Het idee was om eerst rustig te leren navigeren, sleutelen en rijden in een truck. Die eerste twee zaken zijn goed te doen, maar ik zal nog wel wat vlieguren moeten maken. Dat ik nu al de kans krijg om de Dakar Rally in een truck te rijden, is allemaal wel bijzonder."

Zeker omdat hij nog maar sinds kort officieel in een truck mag rijden. "Effe kijken hoor, ja, ik heb eigenlijk pas twee maanden mijn vrachtwagenrijbewijs", vertelt Leeuw lachend. "Ik heb inmiddels al wel wat rally's gereden en werd laatst eerste in de Breslau Rally. Ik ben echt onder de indruk wat zo'n truck kan. Maar de Dakar Rally is toch wel anders dan dit soort wedstrijden."