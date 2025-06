GroenLinks en PvdA ook bij volgende provinciale verkiezingen samen

In Brabant doen GroenLinks en PvdA samen mee aan de volgende verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2027. De leden van beide partijen hebben daarover gestemd. 94 procent van de leden van de PvdA die een stem uitbracht, stemde vóór een gezamenlijke lijst. Bij GroenLinks is dit 95 procent. Het signaal van de leden is helder: kom maar door met die samenwerking.

Op dit moment blijven de twee partijen nog als aparte fracties actief in Provinciale Staten. "Maar wat er op een later moment gebeurt kan ik niet zeggen", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden. Momenteel werken de twee partijen al nauw samen. Zo worden spreekteksten uitgewisseld en wordt er samen over voorstellen gestemd.