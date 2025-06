Cafés zijn vrijgezellenfeesten zat: 'Dames lopen met dildo's'

Mannen in piemelpakken en dames met 'kunstlulletjes' op hun hoofd geplakt. In Breda hebben café-eigenaren schoon genoeg van alle vrijgezellenfeesten in de stad. Sommigen weigeren ze daarom in hun zaak. Net als Ad Baelemans. Op de deur van zijn café Catch 22 aan de Vismarktstraat hangt een briefje met de tekst: 'Hier geen vrijgezellenfeesten.'

Ad denkt dat er in Breda meer vrijgezellenfeesten dan ooit worden gegeven. "In de stad is veel te doen: het wemelt van de horecazaken, je kan varen en fietsen", somt hij op. Maar in zijn zaak zijn de groepen niet meer welkom.

"Daar komt nog eens bij dat de mannen vaak verkleed zijn als een wandelende penis", zegt de eigenaar geïrriteerd. "De dames komen met dildo's en kunstlulletjes op hun hoofd naar binnen. Dat past echt niet in mijn zaak, dan was ik wel een feestcafé begonnen."

Naar mate de alcoholinname stijgt, merkt hij dat de groepen denken dat alles in zijn café om hen draait. "Ze willen harde muziek opzetten of drugs gebruiken en ze zijn natuurlijk nogal luid. Maar ik heb ook nog andere gasten, die zitten daar niet op te wachten", weet de eigenaar.

En zijn verhaal staat niet op zichzelf. Uit rondvraag van Omroep Brabant blijkt dat meerdere kroegen in Breda vrijgezellenfeesten weigeren. "Verklede groepen weren we inderdaad", zegt de eigenaar van café Dok19 aan de Haven. "Sommigen gaan achter de bar hun eigen pilsje tappen omdat ze dat als opdracht moeten uitvoeren. Daar zit echt niemand op te wachten."

In een gezamenlijke WhatsApp-groep met andere horeca-eigenaren wordt dan ook actief gewaarschuwd voor vrijgezellenfeest-jeugd. "We zeggen tegen elkaar dat er een groepje in een dino-pak of pinokkio-pak loopt die voor overlast zorgt in andere cafés. Zo kunnen ze bij de deur worden geweigerd", weet Ad.

"Ze hebben vaak ook een tiet geld bij, dus dat is ook goed voor je omzet", merkt ze. "De overlast is bij ons niet meer of minder geworden. Het is jammer en onterecht als ze in Breda niet meer welkom zouden zijn."

Bij Annemarie Zijlmans van feestcafé 't Stammeneke zijn vrijgezellenfeesten juist meer dan welkom. Zij snapt de bezwaren dan ook niet. "Ik werk al 31 jaar in de Bredase horeca en heb eigenlijk nooit problemen gehad met de vrijgezellengoepen", zegt ze desgevraagd. "Er zitten soms best lastige mensen tussen, maar dat corrigeren ze zelf vaak wel. En anders zet je ze er, net als bij ieder ander, uit. En dan hebben ze een keer een piemelpak aan. Nou en?"

Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland denkt ook niet dat een verbod passend is, maar is wel klaar met de overlast. "Wij irriteren ons ook dood aan de platheid van die groepen. Iedereen is welkom in de stad, maar doe wel normaal. Met een piemelpak zwaar bezopen over de Grote Markt lopen en schreeuwen naar anderen is niet iets dat bij Breda past. Maar het is wel zoals het in de praktijk gebeurt."

"Het zegt iets over de stad dat er zoveel mensen naar Breda komen om hier hun feest te vieren. Dat is een compliment", zegt Johan. "Maar het is wel fijn als mensen zich na 25 bier ook nog gedragen. Dat kun je bevorderen door ze op tijd aan te spreken." Maar een verbod? Daar is hij niet over te spreken. "Je moet wel blijven uitstralen dat je een gastvrije stad bent", sluit hij af.