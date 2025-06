Tijn (13) na maandenlange vermissing terecht, onderzoek gaat door

De dertienjarige Tijn uit Valkenswaard, die sinds 14 januari was vermist, is terecht. Hij meldde zichzelf maandagavond bij iemand, die de politie belde. De politie meldt dat hij in goede gezondheid lijkt.

De jongen is op een veilige plek ondergebracht, nadat hij begin dit jaar wegliep uit een pleeggezin in Eindhoven. Het onderzoek naar waar Tijn al die maanden is geweest, gaat door. "Mensen die hier informatie over hebben, vragen we nog steeds om die met ons te delen", roept de politie op.

"Ondanks dat hij nu terecht is, is het vooralsnog niet duidelijk waar Tijn al die tijd is geweest en wie hem mogelijk heeft geholpen om onder de radar te blijven", laat de politie weten. "Het onderzoeksteam heeft nog altijd heel veel vragen over wat er de voorbije maanden met Tijn is gebeurd, waar hij is geweest en wie daar mogelijk bij betrokken zijn geweest."

Vader en stiefmoeder opgepakt

Afgelopen donderdag pakte de politie zijn vader (50) en stiefmoeder (40) op in hun huis in Dommelen. Zij zouden Tijn hebben onttrokken aan het wettelijk gezag. Oftewel: de politie verdenkt hen ervan Tijn verborgen te hebben gehouden voor het pleeggezin en/of zijn biologische moeder, of dat zij in ieder geval wisten waar Tijn zich verscholen hield.

De vader en stiefmoeder zitten nog altijd vast en worden later deze dinsdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt of ze vast blijven zitten.

Foto van Tijn

De politie verspreidde kort na de vermissing van Tijn een foto van de jongen. Nu hij terecht is, roept de politie op om de opsporingsfoto te verwijderen.