Burgemeester schrikt van geweld tegen LHBTIQ+'ers: 'Mag niet gebeuren'

Marieke Moorman, burgemeester van de gemeente Land van Cuijk, is geschrokken van het nieuws van de 23-jarige Bas uit Cuijk, die slachtoffer is van homohaat. Intimidaties van LHBTIQ+'ers die in Cuijk wonen zijn bij haar bekend. “Elk voorbeeld van discriminatie is er een te veel”, zegt ze.

Meldingen In de gemeente Land van Cuijk kwamen vorig jaar zo’n tien meldingen binnen van discriminatie. Bas is één van die melders. Hij deed al vaker aangifte, maar voelt zich nog altijd onveilig omdat hij het idee heeft dat er niks met de aangiftes wordt gedaan.

“Het verhaal van Bas is aangrijpend en maakt pijnlijk duidelijk dat acceptatie niet vanzelfsprekend is”, gaat de burgemeester verder. “Het gaat gelukkig ook vaak goed, maar we zien treurig genoeg nog steeds voorbeelden zoals Bas. Dat zou niet mogen gebeuren."

“Ik kan in elkaar geslagen worden, maar ik ga niet verhuizen”, zegt hij. Mocht het ooit zover komen, overweegt hij de gemeente of staat aan te klagen. “Want de gemeente of de staat moet ervoor zorgen dat ik veilig kan zijn.”

Concrete acties

Een veilige leefomgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend, weet ook de burgemeester. “Haat en discriminatie bestrijden is geen eenvoudige opgave. We willen geen loze beloftes doen, maar wel duidelijk maken dat we naast onze inwoners staan.”

Als Regenbooggemeente zet Land van Cuijk zich actief in voor het verbeteren van de sociale veiligheid en acceptatie van LHBTIQ+'ers. “We werken met betrokken inwoners samen via de Regenboograad”, legt Moorman uit. Die raad adviseert over inclusie en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap.

Plan

“Ook is onze samenwerking met politie en het netwerk Roze in Blauw versterkt, met extra aandacht voor meldingen en discriminatiebestrijding. En er wordt gewerkt aan een plan met duidelijke acties, dat begin 2026 af moet zijn", aldus Moorman.

De burgemeester benadrukt dat de gemeente er wil zijn voor alle inwoners. “Iedereen in het Land van Cuijk moet zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en mee kunnen doen.”