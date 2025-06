Paardenvrachtwagen vliegt in brand na botsing met drie auto's

Een kleine vrachtwagen waarmee paarden vervoerd kunnen worden, is dinsdag aan het eind van de ochtend in brand gevlogen na een flinke botsing op de Graafsebaan in Oss. Bij het ongeluk waren ook drie auto’s betrokken. Er raakte iemand gewond.

In de vrachtwagen zat alleen de bestuurder, die kon op tijd uitstappen. Er werden geen paarden in het vrachtwagentje vervoerd. De weg was tijdelijk afgesloten, vanwege schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden.

Eén van de berokkenen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Om welke bestuurder het gaat, is niet bekend. Ook is onduidelijk of het slachtoffer ernstig gewond is. Drie van de auto’s zijn door een berger meegenomen, omdat ze te zwaar beschadigd waren. Eén auto kon wel verder.