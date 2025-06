Brainport wil de grens over: 'We moeten wat grenzen gaan wegdenken'

Wat is het geheim van Brainport? Het Klokgebouw in Eindhoven puilt dinsdagochtend tijdens het VNG-congres uit van bestuurders uit heel Nederland die dit wel willen weten. In Brainport werken 21 gemeenten rondom Eindhoven succesvol samen en anderen kunnen daarvan leren. Burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven en voorzitter van de Brainportregio geeft echter een winstwaarschuwing. “Het valt niet te kopiëren.” Ondertussen wil de Brainportregio graag meer samenwerken, tot in België aan toe.

Het VNG-congres is een van de grootste congressen in Nederland. Er zijn meer dan 3300 congresgangers met burgemeesters, wethouders en andere bestuurders. Het is ook nog eens het honderdste. Koning Willem-Alexander opende het tweedaagse congres wat voor het eerst in een hele regio wordt gehouden. Burgemeester Dijsselbloem is trots. “Je ziet hier een blije burgemeester”, zegt hij met een grote lach op het gezicht.

De techindustrie, met chipmachinefabrikant ASML voorop, is uniek voor deze regio. Daarom lukt het ook niet om het zomaar te kopiëren. “Maar ik denk wel dat in alle regio's de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid nog sterker kan. Het moet ook een kant hebben van 'samen investeren'. Dat doen we niet vaak in Nederland. Het is of publiek en dan is het belastinggeld of een bedrijf is zijn eigen investering aan het doen. Maar er zijn natuurlijk echt gedeelde belangen om samen te investeren. Bijvoorbeeld in opleidingen, talentontwikkeling of in innovatieprogramma's.”

De Brainportregio wil de vleugels uitslaan en als regio nog meer gaan samenwerken met andere partijen. “Wij willen dat onze uitstraling nog veel groter en veel breder wordt. Dus we zoeken samenwerking met Meijerijstad, Venlo en Weert. We voeren gesprekken met Den Bosch en Tilburg om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. We werken samen met universiteiten in Delft en in Twente en in Groningen. Dus we willen ook echt dat kloppend hart worden van de nieuwe economie in Nederland. En die uitgestoken hand wil ik ook deze dagen laten zien.”

Ook is de Brainportregio klaar om internationaler te worden. "We moeten ook eens wat grenzen gaan wegdenken. Om het potentieel van deze regio echt te kunnen realiseren, moeten we ook gewoon de grens over. We kunnen ook samenwerken met de universiteit in Leuven. We zoeken ook samenwerking met de universiteit in Aken, een grote technische universiteit in Duitsland."

Zelfs een samenwerking tussen de Brainportregio met de Vlaamse grensregio's komt steeds dichterbij. Er zijn in de Brainportregio al drie Vlaamse delegaties geweest. "Ze zijn heel erg geïnteresseerd in wat hier gebeurt en of we kunnen samenwerken. Van hier tot de Belgische grens is het twintig kilometer. Veel van onze gemeentes liggen gewoon pal aan de grens. Die samenwerking zijn we verder aan het uitwerken."